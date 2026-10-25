O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 91,50% das seções totalizadas, Lula registra 51,62% dos votos válidos, contra 48,38% do candidato do PL. A diferença é de 3,24 pontos percentuais.

Até a última atualização, às 21h03 deste domingo (25), Lula tinha recebido 58.424.776 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 54.752.948. A diferença entre os candidatos era de 3.671.828 votos.

O levantamento aponta 113.177.724 votos válidos, o equivalente a 96,79% do total registrado. Foram contabilizados ainda 1.299.781 votos em branco (1,11%) e 2.455.095 nulos (2,10%).