Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Lavrinhas, no segundo turno das eleições de 2026, com 2.520 votos, o equivalente a 52,27% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 2.301 votos (47,73%). A apuração foi encerrada às 20h59 deste domingo (25), com 100% das 22 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 4.821 votos válidos. Foram contabilizados ainda 84 votos em branco (1,67%) e 140 nulos (2,78%).

Lavrinhas tem 6.102 eleitores aptos. Desse total, 5.045 compareceram às urnas, enquanto 1.057 não votaram. A abstenção foi de 17,32%, e o comparecimento chegou a 82,68%.