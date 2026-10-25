25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lavrinhas: Flávio vence com 52,27% contra 47,73% de Lula

Por Da Redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Prefeitura de Lavrinhas
Lavrinhas: Flávio vence com 52,27% contra 47,73% de Lula
Lavrinhas: Flávio vence com 52,27% contra 47,73% de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Lavrinhas, no segundo turno das eleições de 2026, com 2.520 votos, o equivalente a 52,27% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 2.301 votos (47,73%). A apuração foi encerrada às 20h59 deste domingo (25), com 100% das 22 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 4.821 votos válidos. Foram contabilizados ainda 84 votos em branco (1,67%) e 140 nulos (2,78%).

Lavrinhas tem 6.102 eleitores aptos. Desse total, 5.045 compareceram às urnas, enquanto 1.057 não votaram. A abstenção foi de 17,32%, e o comparecimento chegou a 82,68%.

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