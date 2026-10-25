O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) e garantir a reeleição para um quarto mandato a partir de janeiro de 2027.

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Com 97,69% das urnas apuradas, Lula recebeu mais de 63,3 milhões de votos, o equivalente a 51,75% do total, contra 59 milhões de votos (48,25%) de Flávio Bolsonaro, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).