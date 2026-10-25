O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) e garantir a reeleição para um quarto mandato a partir de janeiro de 2027.
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Com 97,69% das urnas apuradas, Lula recebeu mais de 63,3 milhões de votos, o equivalente a 51,75% do total, contra 59 milhões de votos (48,25%) de Flávio Bolsonaro, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O resultado contrariou as últimas pesquisas eleitorais divulgadas por Quaest e Datafolha no sábado (24), que apontavam Flávio com 51% dos votos válidos, contra 49% do petista.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, totalizando 56.104.503 votos. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16% e 53.879.538 votos. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2,2 milhões de votos.