25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Tremembé: Flávio Bolsonaro teve 63% dos votos contra 36% de Lula

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Flávio recebeu 14.736 votos no município, contra 8.570 de Lula
Flávio recebeu 14.736 votos no município, contra 8.570 de Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Tremembé, no segundo turno, com 14.736 votos, 63,23% dos válidos.

Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 8.570 votos, 36,77% dos válidos.

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A cidade registrou 23.306 votos válidos para presidente, com mais 351 em branco e 582 nulos. A abstenção chegou a 18,21% (5.395 eleitores), dos 29.634 que estavam aptos para votar.

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