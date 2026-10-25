Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Monteiro Lobato, no segundo turno das eleições de 2026, com 1.668 votos, o equivalente a 54,72% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 1.380 votos (45,28%). A apuração foi encerrada às 20h51 deste domingo (25), com 100% das 13 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 3.048 votos válidos. Foram contabilizados ainda 39 votos em branco (1,24%) e 61 nulos (1,94%).

Monteiro Lobato tem 3.833 eleitores aptos. Desse total, 3.148 compareceram às urnas, enquanto 685 não votaram. A abstenção foi de 17,87%, e o comparecimento chegou a 82,13%.