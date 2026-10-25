25 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÕES 2026

Monteiro Lobato: Flávio vence com 54,72% contra 45,28% de Lula

Por Da Redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Monteiro Lobato
Monteiro Lobato: Flávio vence com 54,72% contra 45,28% de Lula
Monteiro Lobato: Flávio vence com 54,72% contra 45,28% de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Monteiro Lobato, no segundo turno das eleições de 2026, com 1.668 votos, o equivalente a 54,72% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 1.380 votos (45,28%). A apuração foi encerrada às 20h51 deste domingo (25), com 100% das 13 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 3.048 votos válidos. Foram contabilizados ainda 39 votos em branco (1,24%) e 61 nulos (1,94%).

Monteiro Lobato tem 3.833 eleitores aptos. Desse total, 3.148 compareceram às urnas, enquanto 685 não votaram. A abstenção foi de 17,87%, e o comparecimento chegou a 82,13%.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários