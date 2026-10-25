Santa Branca encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das 43 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 5.468 votos, enquanto Lula (PT) terminou em segundo lugar, com 3.578.

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O eleitorado apto de Santa Branca era de 11.889 eleitores. Desse total, 9.376 compareceram às urnas, o equivalente a 78,86%. A abstenção foi de 2.513 eleitores, ou 21,14%.