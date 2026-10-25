25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Redenção: Flávio venceu Lula no 2º turno, por 55,85% a 44,15%

Por Da Redação | Redenção da Serra
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/CMRDS
Flávio recebeu 1.813 votos no município, contra 1.433 de Lula
Flávio recebeu 1.813 votos no município, contra 1.433 de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Redenção da Serra, no segundo turno, com 1.813 votos – 55,85% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 1.433 (44,15%).

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Na disputa pelo Palácio do Planalto, Redenção registrou 3.246 votos válidos (97,16% do total apurado). Houve ainda 49 votos em branco (1,47%) e 46 nulos (1,38%).

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