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ELEIÇÕES 2026

Jacareí: Flávio Bolsonaro vence com 59,99% contra 40,01% de Lula

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Jacareí: Flávio Bolsonaro vence com 59,99% contra 40,01% de Lula
Jacareí: Flávio Bolsonaro vence com 59,99% contra 40,01% de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Jacareí, no segundo turno das eleições de 2026, com 81.268 votos, o equivalente a 59,99% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 54.196 votos (40,01%). A apuração foi encerrada às 20h53 deste domingo (25), com 100% das 553 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 135.464 votos válidos. Foram contabilizados ainda 1.898 votos em branco (1,35%) e 3.325 nulos (2,36%).

Jacareí tem 171.402 eleitores aptos. Desse total, 140.687 compareceram às urnas, enquanto 30.715 não votaram. A abstenção foi de 17,92%, e o comparecimento chegou a 82,08%.

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