O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Caraguatatuba, no segundo turno, com 46.098 votos, 57,23% dos válidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 34.449 votos, 42,77% dos válidos.