25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Caraguá: Flávio Bolsonaro vence com 57% dos votos; Lula tem 42%

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caraguatatuba
Caraguatatuba

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Caraguatatuba, no segundo turno, com 46.098 votos, 57,23% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 34.449 votos, 42,77% dos válidos.

A cidade registrou 80.547 votos válidos para presidente, com mais 1.255 em branco e 2.071 nulos. A abstenção chegou a 21,16% (22.505 eleitores), dos 106.446 que estavam aptos para votar.

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