O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 80,75% das seções totalizadas, Lula registra 51,31% dos votos válidos, contra 48,69% do candidato do PL. A diferença é de 2,62 pontos percentuais.

Até a última atualização, às 20h53 deste domingo (25), Lula tinha recebido 51.212.858 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 48.596.535. A diferença entre os candidatos era de 2.616.323 votos.

O levantamento aponta 99.809.393 votos válidos, o equivalente a 96,83% do total registrado. Foram contabilizados ainda 1.135.446 votos em branco (1,10%) e 2.135.833 nulos (2,07%).