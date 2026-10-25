Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Jambeiro, no segundo turno das eleições de 2026, com 2.396 votos, o equivalente a 61,25% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 1.516 votos (38,75%). A apuração foi encerrada às 20h48 deste domingo (25), com 100% das 16 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 3.912 votos válidos. Foram contabilizados ainda 57 votos em branco (1,41%) e 76 nulos (1,88%).

Jambeiro tem 4.994 eleitores aptos. Desse total, 4.045 compareceram às urnas, enquanto 949 não votaram. A abstenção foi de 19%, e o comparecimento chegou a 81%.