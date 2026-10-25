Canas concluiu a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 12 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) terminou na primeira colocação, com 1.806 votos, correspondentes a 57,22% dos votos válidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 1.350 votos (42,78%).