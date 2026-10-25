Canas concluiu a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 12 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) terminou na primeira colocação, com 1.806 votos, correspondentes a 57,22% dos votos válidos.
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 1.350 votos (42,78%).
Canas tem 3.960 eleitores aptos. Do total, 3.258 compareceram às urnas, o equivalente a 82,27% do eleitorado. A abstenção foi de 702 eleitores (17,73%).
Na votação para presidente, foram registrados 3.156 votos válidos, além de 37 votos em branco (1,14%) e 65 nulos (2%).