O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 71,74% das seções totalizadas, Lula registra 50,97% dos votos válidos, contra 49,03% do candidato do PL. A diferença é de 1,94 ponto percentual.

Até a última atualização, às 20h45 deste domingo (25), Lula tinha recebido 45.154.463 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 43.433.275. A diferença entre os candidatos era de 1.721.188 votos.

Votos brancos, nulos e abstenção

O levantamento aponta 88.587.738 votos válidos, o equivalente a 96,86% do total registrado. Foram contabilizados ainda 998.049 votos em branco (1,09%) e 1.873.213 nulos (2,05%).