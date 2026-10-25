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ELEIÇÕES 2026

Lula tem 50,97% contra 49,03% de Flávio Bolsonaro com 71% apurado

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Renato Pizzutto/Band
Lula tem 50,97% contra 49,03% de Flávio Bolsonaro com 70% apurado
Lula tem 50,97% contra 49,03% de Flávio Bolsonaro com 70% apurado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 71,74% das seções totalizadas, Lula registra 50,97% dos votos válidos, contra 49,03% do candidato do PL. A diferença é de 1,94 ponto percentual.

Até a última atualização, às 20h45 deste domingo (25), Lula tinha recebido 45.154.463 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 43.433.275. A diferença entre os candidatos era de 1.721.188 votos.

Votos brancos, nulos e abstenção

O levantamento aponta 88.587.738 votos válidos, o equivalente a 96,86% do total registrado. Foram contabilizados ainda 998.049 votos em branco (1,09%) e 1.873.213 nulos (2,05%).

Dos 158.745.502 eleitores aptos, 91.459.000 compareceram às urnas. A abstenção chegou a 18,99%, com 21.437.721 eleitores que não votaram. O comparecimento foi de 81,01%.

A apuração segue em andamento. Até o momento, 358.141 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 71,74%. Portanto, os números são parciais e podem mudar.

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