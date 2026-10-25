Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Pindamonhangaba, no segundo turno das eleições de 2026, com 56.921 votos, o equivalente a 61,26% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 36.001 votos (38,74%). A apuração foi encerrada às 20h42 deste domingo (25), com 100% das 396 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 92.922 votos válidos. Foram contabilizados ainda 1.524 votos em branco (1,57%) e 2.508 nulos (2,59%).

Pindamonhangaba tem 119.294 eleitores aptos. Desse total, 96.954 compareceram às urnas, enquanto 22.340 não votaram. A abstenção foi de 18,73%, e o comparecimento chegou a 81,27%.