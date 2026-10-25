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ELEIÇÕES 2026

Cachoeira Paulista: Flávio vence com 57% dos votos; Lula tem 42%

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cachoeira Paulista
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista concluiu a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das 79 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado, com 10.785 votos (57,63%), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 7.930 votos (42,37%).

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O eleitorado apto de Cachoeira Paulista era de 23.898 eleitores. A cidade teve 18.715 votos válidos, equivalente a 96,87%. A abstenção foi de 4.579 eleitores, ou 19,16%.

Na votação para presidente, também foram registrados 256 votos em branco e 348 nulos.

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