O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 60,85% das seções totalizadas, Lula registra 50,55% dos votos válidos, contra 49,45% do candidato do PL. A diferença é de 1,10 ponto percentual.

Até a última atualização, às 20h36 deste domingo (25), Lula tinha recebido 37.961.372 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 37.141.339. A diferença entre os candidatos era de 820.033 votos.

O levantamento aponta 75.102.711 votos válidos, o equivalente a 96,90% do total registrado. Foram contabilizados ainda 837.121 votos em branco (1,08%) e 1.563.294 nulos (2,02%).