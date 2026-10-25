São Luiz do Paraitinga concluiu a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 30 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) terminou na primeira colocação, com 4.189 votos, correspondentes a 52,47% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 3.794 votos (47,53%).

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São Luiz tem 10.207 eleitores aptos. Do total, 8.270 compareceram às urnas, o equivalente a 81,02% do eleitorado. A abstenção foi de 1.937 eleitores (18,98%).