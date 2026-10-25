25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

São Luiz do Paraitinga: Flávio teve 52,47% contra 47,53% de Lula

Por Da Redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSLP
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.189 votos no município, contra 3.794 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.189 votos no município, contra 3.794 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

São Luiz do Paraitinga concluiu a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 30 seções totalizadas. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) terminou na primeira colocação, com 4.189 votos, correspondentes a 52,47% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 3.794 votos (47,53%).

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São Luiz tem 10.207 eleitores aptos. Do total, 8.270 compareceram às urnas, o equivalente a 81,02% do eleitorado. A abstenção foi de 1.937 eleitores (18,98%).

Na votação para presidente, foram registrados 7.983 votos válidos, além de 112 votos em branco (1,35%) e 175 nulos (2,12%).

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