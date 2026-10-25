25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

São Bento: Flávio teve 61,54% contra 38,46% de Lula

Por Da Redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Geraldo Francisco da Silva/PMSBS
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.431 votos no município, contra 2.769 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.431 votos no município, contra 2.769 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

São Bento do Sapucaí encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 32 seções totalizadas.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São Bento, com 4.431 votos – 61,54% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 2.769 votos, 38,46% dos válidos.

Dos 7.464 votos registrados para presidente, foram contabilizados 7.200 votos válidos, além de 108 votos em branco e 156 nulos.

São Bento possui 9.073 eleitores aptos, segundo os dados da apuração para presidente. Desse total, 7.464 compareceram às urnas, enquanto 1.609 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 82,27%, e a abstenção ficou em 17,73%.

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