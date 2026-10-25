São Bento do Sapucaí encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 32 seções totalizadas.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São Bento, com 4.431 votos – 61,54% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 2.769 votos, 38,46% dos válidos.