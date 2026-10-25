Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Potim, no segundo turno das eleições de 2026, com 5.871 votos, o equivalente a 57,54% dos válidos. A apuração foi encerrada às 20h12 deste domingo (25), com 100% das 43 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 10.204 votos válidos. Foram contabilizados ainda 154 votos em branco (1,46%) e 159 nulos (1,51%).

Potim tem 12.544 eleitores aptos. Desse total, 10.517 compareceram às urnas, enquanto 2.027 não votaram. A abstenção foi de 16,16%, e o comparecimento chegou a 83,84%.