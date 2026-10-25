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ELEIÇÕES

Lagoinha: Flávio Bolsonaro vence com 57,15% dos votos

Por Da Redação | Lagoinha
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Prefeitura de Lagoinha
Lagoinha: Flávio Bolsonaro vence com 57,15% dos votos
Lagoinha: Flávio Bolsonaro vence com 57,15% dos votos

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Lagoinha, no segundo turno das eleições de 2026, com 2.411 votos, o equivalente a 57,15% dos válidos. A apuração foi encerrada às 20h22 deste domingo (25), com 100% das 16 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 4.219 votos válidos. Foram contabilizados ainda 58 votos em branco (1,33%) e 73 nulos (1,68%).

Lagoinha tem 5.476 eleitores aptos. Desse total, 4.350 compareceram às urnas, enquanto 1.126 não votaram. A abstenção foi de 20,56%, e o comparecimento chegou a 79,44%.

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