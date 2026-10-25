25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Arapeí: Flávio vence com 50,53% dos votos contra 49,47% de Lula

Por Da redação | Arapeí
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura
Arapeí
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Arapeí, no Vale Histórico, encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As oito seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 1.967 eleitores votando entre os 2.506 aptos a votar.

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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou em primeiro lugar no município, com 994 votos, o equivalente a 50,53% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 973 votos (49,47%).

No total, a eleição presidencial em Arapeí registrou 1.967 votos válidos, com 19 em branco (0,93%) e 58 nulos (2,84%). A abstenção foi de 462 eleitores, equivalente a 18,44% do eleitorado apto.

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