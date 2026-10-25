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ELEIÇÕES 2026

Lula passa Flávio e agora tem 50,15% contra 49,85%

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Agencia Brasil
Lula passa Flávio e agora tem 50,03% contra 49,97%
Lula passa Flávio e agora tem 50,03% contra 49,97%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 50% das seções totalizadas, Lula registra 50,15% dos votos válidos, contra 49,85% do adversário. A diferença é de apenas 0,06 ponto percentual.

Até a última atualização, às 20h25 deste domingo (25), Lula tinha recebido 29.863.964 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 29.822.911. A diferença entre os candidatos era de 41.053 votos.

O levantamento aponta 59.686.875 votos válidos, o equivalente a 96,95% do total registrado. Foram contabilizados ainda 656.581 votos em branco (1,07%) e 1.224.094 nulos (1,99%).

Dos 158.745.502 eleitores aptos, 61.567.550 compareceram às urnas. A abstenção chegou a 19,12%, com 14.554.907 eleitores que não votaram. O comparecimento foi de 80,88%.

A apuração ainda está em andamento. Até o momento, 241.727 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 48,42%. Portanto, os números são parciais e podem mudar.

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