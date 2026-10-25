O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 50% das seções totalizadas, Lula registra 50,15% dos votos válidos, contra 49,85% do adversário. A diferença é de apenas 0,06 ponto percentual.

Até a última atualização, às 20h25 deste domingo (25), Lula tinha recebido 29.863.964 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 29.822.911. A diferença entre os candidatos era de 41.053 votos.

O levantamento aponta 59.686.875 votos válidos, o equivalente a 96,95% do total registrado. Foram contabilizados ainda 656.581 votos em branco (1,07%) e 1.224.094 nulos (1,99%).