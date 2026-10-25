O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 50% das seções totalizadas, Lula registra 50,15% dos votos válidos, contra 49,85% do adversário. A diferença é de apenas 0,06 ponto percentual.
Até a última atualização, às 20h25 deste domingo (25), Lula tinha recebido 29.863.964 votos, enquanto Flávio Bolsonaro somava 29.822.911. A diferença entre os candidatos era de 41.053 votos.
O levantamento aponta 59.686.875 votos válidos, o equivalente a 96,95% do total registrado. Foram contabilizados ainda 656.581 votos em branco (1,07%) e 1.224.094 nulos (1,99%).
Dos 158.745.502 eleitores aptos, 61.567.550 compareceram às urnas. A abstenção chegou a 19,12%, com 14.554.907 eleitores que não votaram. O comparecimento foi de 80,88%.
A apuração ainda está em andamento. Até o momento, 241.727 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 48,42%. Portanto, os números são parciais e podem mudar.