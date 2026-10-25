25 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÕES 2026

Aparecida: Flávio vence Lula no 2º turno: 60,60% a 39,40%

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Aparecida
Aparecida

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Aparecida, no segundo turno, com 13.277 votos – 60,60% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 8.634 (39,40%).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os números são da apuração das 86 seções da cidade, totalizadas em 100%.

Na disputa pelo Palácio do Planalto, Aparecida registrou 21.911 votos válidos (97,17% do total apurado). Houve ainda 301 votos em branco (1,33%) e 336 nulos (1,49%).  

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários