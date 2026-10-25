Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Aparecida, no segundo turno, com 13.277 votos – 60,60% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 8.634 (39,40%).

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Os números são da apuração das 86 seções da cidade, totalizadas em 100%.