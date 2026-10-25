25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Roseira: Flávio teve 61,01% contra 38,99% de Lula

Por Da Redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMR
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.163 votos no município, contra 2.661 votos de Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.163 votos no município, contra 2.661 votos de Lula (PT)

Roseira encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As 30 seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 7.017 eleitores presentes entre os 8.328 aptos a votar.

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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou em primeiro lugar no município, com 4.163 votos, o equivalente a 61,01% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 2.661 votos (38,99%).

No total, a eleição presidencial em Roseira registrou 7.017 votos, sendo 6.824 válidos, 90 em branco (1,28%) e 103 nulos (1,47%). A abstenção foi de 1.311 eleitores, equivalente a 15,74% do eleitorado apto.

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