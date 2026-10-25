Roseira encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As 30 seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 7.017 eleitores presentes entre os 8.328 aptos a votar.

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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou em primeiro lugar no município, com 4.163 votos, o equivalente a 61,01% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 2.661 votos (38,99%).