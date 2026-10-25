25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio tem 50,15% contra 49,85% de Lula com 40% apurados

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Fernando Frazão/AG. Brasil
Flávio tem 50,15% contra 49,85% de Lula com 40% apurados
Flávio tem 50,15% contra 49,85% de Lula com 40% apurados

Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 42,84% das urnas apuradas, o candidato do PL registra 50,15% dos votos válidos, contra 49,85% do petista. A diferença é de 0,30 ponto percentual.

Até o momento, foram contabilizados 52.785.932 votos válidos, o equivalente a 96,96% dos votos registrados. Flávio tem 50,15%, enquanto Lula soma 49,85%. Os dados representam uma parcial, e o resultado ainda pode mudar com a continuidade da apuração.

Entre os votos registrados, 576.748 foram em branco (1,06%) e 1.076.195 foram nulos (1,98%). Juntos, esses votos representam 3,04% do total de eleitores que compareceram às urnas.

Comparecimento e abstenção

Dos eleitores aptos a votar, 54.438.875 compareceram às urnas, o equivalente a 80,83%. Outros 12.911.932 não votaram, fazendo a abstenção chegar a 19,17%.

A apuração segue em andamento, com 57,16% das urnas ainda não totalizadas. Portanto, os números apresentados não representam o resultado definitivo da eleição.

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