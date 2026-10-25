Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Ilhabela, no segundo turno das eleições de 2026, com 12.923 votos, o equivalente a 54,69% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 10.708 votos (45,31%). A apuração foi encerrada às 20h34 deste domingo (25), com 100% das 103 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 23.631 votos válidos. Foram contabilizados ainda 321 votos em branco (1,31%) e 472 nulos (1,93%).

Ilhabela tem 31.086 eleitores aptos. Desse total, 24.424 compareceram às urnas, enquanto 6.662 não votaram. A abstenção foi de 21,43%, e o comparecimento chegou a 78,57%.