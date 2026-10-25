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ELEIÇÕES 2026

Paraibuna: Flávio Bolsonaro vence com 53,20% dos votos

Por Da Redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: < 1 min
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Prefeitura de Paraibuna
Flavio vence em Paraibuna
Flavio vence em Paraibuna

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Paraibuna, no segundo turno das eleições de 2026, com 5.855 votos, o equivalente a 53,20% dos válidos. A apuração foi concluída, com 100% das 47 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 11.006 votos válidos. Foram contabilizados ainda 114 votos em branco (1,01%) e 181 nulos (1,60%).

Paraibuna tem 13.836 eleitores aptos. Desse total, 11.301 compareceram às urnas, enquanto 2.535 não votaram. A abstenção foi de 18,32%, e o comparecimento chegou a 81,68%.

Os dados foram atualizados às 20h13 deste domingo (25).

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