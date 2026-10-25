A apuração do segundo turno das Eleições 2026 aponta uma disputa equilibrada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Com 20,77% das urnas contabilizadas, o candidato do PL aparece com 50,49% dos votos, enquanto o petista registra 49,51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A diferença entre os dois candidatos é de 0,98 ponto percentual. O resultado é parcial e pode mudar à medida que novos votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
No início da apuração, Lula chegou a aparecer com vantagem. Conforme os dados avançaram, porém, o percentual do petista apresentou queda gradual, enquanto Flávio Bolsonaro ampliou sua participação nos votos válidos.
Aos 10% das urnas apuradas, por exemplo, Lula tinha cerca de 50,5%, contra 49,5% de Flávio Bolsonaro. A mudança na liderança ocorreu durante a contagem, quando os dois candidatos passaram a registrar percentuais próximos.
O TSE segue atualizando a apuração do segundo turno. Até que todas as urnas sejam contabilizadas, os números não representam o resultado definitivo da eleição.