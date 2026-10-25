A apuração do segundo turno das Eleições 2026 aponta uma disputa equilibrada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Com 20,77% das urnas contabilizadas, o candidato do PL aparece com 50,49% dos votos, enquanto o petista registra 49,51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diferença entre os dois candidatos é de 0,98 ponto percentual. O resultado é parcial e pode mudar à medida que novos votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

No início da apuração, Lula chegou a aparecer com vantagem. Conforme os dados avançaram, porém, o percentual do petista apresentou queda gradual, enquanto Flávio Bolsonaro ampliou sua participação nos votos válidos.