25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Natividade da Serra: Flávio tem 62,10% contra 37,90% de Lula

Por Da Redação | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Natividade da Serra
Entrada de Natividade da Serra
Entrada de Natividade da Serra

Flávio Bolsonaro (PL) ficou na frente na votação para presidente em Natividade da Serra, no segundo turno das eleições de 2026. Com 100% das 22 seções totalizadas, o candidato recebeu 2.633 votos, o equivalente a 62,10% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 1.607 votos, correspondentes a 37,90%.

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A cidade registrou 4.240 votos válidos. Foram contabilizados ainda 49 votos em branco (1,12%) e 71 nulos (1,63%).

Natividade da Serra tem 5.671 eleitores aptos. Desse total, 4.360 compareceram às urnas, enquanto 1.311 não votaram. A abstenção foi de 23,12%, e o comparecimento chegou a 76,88%.

Os dados foram atualizados às 20h11 deste domingo (25).

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