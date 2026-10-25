Flávio Bolsonaro (PL) ficou na frente na votação para presidente em Natividade da Serra, no segundo turno das eleições de 2026. Com 100% das 22 seções totalizadas, o candidato recebeu 2.633 votos, o equivalente a 62,10% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 1.607 votos, correspondentes a 37,90%.
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A cidade registrou 4.240 votos válidos. Foram contabilizados ainda 49 votos em branco (1,12%) e 71 nulos (1,63%).
Natividade da Serra tem 5.671 eleitores aptos. Desse total, 4.360 compareceram às urnas, enquanto 1.311 não votaram. A abstenção foi de 23,12%, e o comparecimento chegou a 76,88%.
Os dados foram atualizados às 20h11 deste domingo (25).