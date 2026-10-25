A disputa pelo segundo turno das Eleições 2026 ganhou uma nova reviravolta. Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou Lula (PT) e assumiu a liderança na parcial da apuração, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Com 15,06% das urnas contabilizadas, o candidato do PL aparece com 50,08% dos votos válidos, enquanto o petista registra 49,92%.

A diferença entre os dois candidatos é de apenas 0,16 ponto percentual, o que mantém a disputa bastante acirrada. Na parcial anterior, com aproximadamente 10% das urnas apuradas, Lula aparecia na frente, com 50,48%, contra 49,52% de Flávio Bolsonaro.

A mudança na liderança ocorreu conforme avançou a contabilização dos votos. Os números ainda são parciais e podem sofrer novas alterações até a conclusão da apuração em todo o país.