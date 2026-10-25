Um grave acidente de trânsito deixou um cenário de destruição no final da tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos, na Avenida Fundo do Vale. Um Honda Civic capotou após o motorista perder o controle da direção, atingindo árvores e placas de sinalização às margens da via.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Centro–Zona Sul quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle do automóvel. Na sequência, o carro capotou e atingiu diversos obstáculos ao longo do trajeto, provocando uma série de danos.

O cenário após o acidente era de completa destruição, com árvores atingidas, placas de sinalização danificadas e destroços espalhados pelo local. A gravidade da ocorrência mobilizou diversas equipes de emergência.