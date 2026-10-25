O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prorrogação da votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até as 19h, no horário de Brasília. A medida vale para todo o país, mas, após esclarecimento do ministro, o cumprimento foi direcionado aos locais onde as urnas ainda não haviam sido fechadas às 17h.

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No Vale do Paraíba, seções eleitorais já haviam encerrado a votação às 17h em várias cidades, como São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Nesses locais, a última orientação é de que não ocorra a reabertura.