Morreu em São José dos Campos o empresário Leopoldo Costa, que foi presidente do São José Futsal no melhor momento da história do clube. Ele tinha 70 anos e faleceu neste último sábado (24), na cidade.
Ele, que também foi diretor do Vale Sul Shopping, primeiro patrocinador máster da equipe, tinha 70 anos e foi sepultado no Cemitério Municipal Colônia do Paraíso, na manhã deste domingo (25). A causa da morte ainda não foi divulgada.
Em 2007, primeiro ano do São José Futsal, o dirigente ajudou na montagem do elenco campeão paulista e que passou a temporada toda sem perder nenhum jogo. Naquele ano, o time ganhou sete títulos, incluindo Jogos Abertos e Regionais.
O São José Futsal, através de uma nota oficial, lamentou a morte de Leopoldo Costa. “A diretoria do São José Futsal lamenta profundamente o falecimento do Sr. Leopoldo Costa, ocorrido neste domingo (25), em São José dos Campos. Um dos idealizadores do nosso projeto e membro ativo desde os tempos da equipe ASSEM, Sr. Leopoldo dedicou parte de sua vida ao desenvolvimento do futsal joseense, deixando sua contribuição para a história do nosso clube. Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, disse.