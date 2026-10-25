Morreu em São José dos Campos o empresário Leopoldo Costa, que foi presidente do São José Futsal no melhor momento da história do clube. Ele tinha 70 anos e faleceu neste último sábado (24), na cidade.

Ele, que também foi diretor do Vale Sul Shopping, primeiro patrocinador máster da equipe, tinha 70 anos e foi sepultado no Cemitério Municipal Colônia do Paraíso, na manhã deste domingo (25). A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em 2007, primeiro ano do São José Futsal, o dirigente ajudou na montagem do elenco campeão paulista e que passou a temporada toda sem perder nenhum jogo. Naquele ano, o time ganhou sete títulos, incluindo Jogos Abertos e Regionais.