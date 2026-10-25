Seções eleitorais do Vale do Paraíba foram fechadas neste domingo (25), mesmo após uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar a extensão do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até as 19h, no horário de Brasília.

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Diante da situação, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estuda quais medidas devem ser adotadas para os locais que já haviam encerrado os trabalhos. Uma das medidas pode ser reabrir as seções fechadas.