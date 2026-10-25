O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste domingo (25) a extensão do horário de votação até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país. A decisão foi tomada após denúncias de problemas no transporte público que poderiam dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

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O pedido foi apresentado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Na decisão, Zanin determinou que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adote as providências necessárias para cumprir a medida em todas as seções eleitorais do Brasil.