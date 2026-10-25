A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (25), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país -- pode haver extensão de prazo de votação em locais com problemas de transporte.

OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a Presidência da República.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp