A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (25), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país -- pode haver extensão de prazo de votação em locais com problemas de transporte.
OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a Presidência da República.
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Disputam o cargo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Conforme os votos forem contabilizados, serão atualizados os percentuais de votação, a quantidade de votos de cada candidato e a posição dos concorrentes na apuração.
A apuração poderá ser acompanhada nesta página durante todo o processo eleitoral, com informações atualizadas e os principais destaques da votação de 2026.