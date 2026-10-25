25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: acompanhe a apuração da disputa Lula vs. Flávio

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (25), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país -- pode haver extensão de prazo de votação em locais com problemas de transporte.

OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a Presidência da República.

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Disputam o cargo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Conforme os votos forem contabilizados, serão atualizados os percentuais de votação, a quantidade de votos de cada candidato e a posição dos concorrentes na apuração.

Clique aqui para acompanhar a apuração em tempo real

A apuração poderá ser acompanhada nesta página durante todo o processo eleitoral, com informações atualizadas e os principais destaques da votação de 2026.

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