A Polícia Militar de São Paulo deteve cinco pessoas, neste domingo (25), por crimes eleitorais. A maioria dos crimes ocorreu após eleitores fotografarem as urnas eletrônicas ou usarem o celular durante a votação, o que é proibido pela legislação eleitoral. Também houve uma ocorrência de desacato e um atendimento de apoio a um Oficial de Justiça.

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Um desses crimes ocorreu na capital paulista, quando mesários identificaram e denunciaram um eleitor que estava fotografando uma urna eletrônica na Rua Palmerina. A imagem foi apagada e os envolvidos foram encaminhados para o 31º Distrito Policial para elaboração de um termo circunstanciado.