A Casa de Bolos de São José dos Campos divulgou uma nota de esclarecimento e pediu desculpas após uma funcionária da loja aparecer dançando em frente ao estabelecimento durante uma manifestação política realizada no sábado (24), na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio repercutiu nas redes sociais, com comentários tanto de apoio à trabalhadora quanto de críticas à associação da marca com o ato.