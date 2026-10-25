A Casa de Bolos de São José dos Campos divulgou uma nota de esclarecimento e pediu desculpas após uma funcionária da loja aparecer dançando em frente ao estabelecimento durante uma manifestação política realizada no sábado (24), na região central da cidade.
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O episódio repercutiu nas redes sociais, com comentários tanto de apoio à trabalhadora quanto de críticas à associação da marca com o ato.
O vídeo mostra manifestantes passando pela rua com bandeiras do PT e outros símbolos políticos. Em frente à loja, uma funcionária vestida com o uniforme do estabelecimento aparece dançando enquanto o grupo segue pela via.
A repercussão levou a empresa a se posicionar publicamente (imagem abaixo). Na nota, a Casa de Bolos afirma que não representa partidos ou posicionamentos políticos e que atende pessoas independentemente de suas opiniões, crenças ou escolhas.
A empresa também reconheceu que o uso do uniforme durante a manifestação acabou associando a imagem da marca ao ato político.
“Gostaríamos de reforçar que a marca não apoia o que houve nas manifestações e o ato foi de livre expressão da nossa funcionária”, diz um trecho do comunicado.
A loja acrescentou que não pode divulgar ou vincular sua marca a campanhas políticas e reafirmou o compromisso com o respeito e a responsabilidade.
Redes sociais
O episódio também provocou manifestações de apoio à funcionária e à mobilização política. Melissa, responsável por uma publicação relacionada ao ato, defendeu a participação popular e destacou o envolvimento da classe trabalhadora na manifestação.
Em seu texto, ela afirmou que a mobilização representou um momento histórico, independentemente do resultado das eleições, e defendeu que a participação política não se limite ao período eleitoral.
“Porque a nossa existência é política e o nosso futuro não pode ser decidido sem nós”, escreveu.
Nos comentários, internautas demonstraram apoio à manifestação e à funcionária. Anne Willians criticou o que classificou como uma tentativa de cancelamento da empresa por causa da participação da trabalhadora.
“Os a favor da liberdade estão querendo cancelar a empresa porque a funcionária apareceu em alguns vídeos!”, escreveu.
Dayani Neves também manifestou apoio: “Coisa linda!! Viva classe trabalhadora!”.
Já Geane Lopez comentou: “Maravilhosa, estamos lutando por você também”.
A repercussão evidencia a divisão de opiniões sobre a participação de trabalhadores em manifestações políticas quando estão identificados com o uniforme ou a marca de uma empresa.