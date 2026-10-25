Uma passageira de um ônibus de viagem foi presa por tráfico de drogas na rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (25).

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O ônibus havia saído de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e foi interceptado em Aparecida por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após receberem informações sobre uma mulher que transportava entorpecentes na bagagem.