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SAÚDE

Outubro Rosa tem programação especial em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Aparecida
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Moradoras e turistas poderão participar de uma programação especial e gratuita em Aparecida em alusão à campanha Outubro Rosa. Na próxima quinta-feira (29), a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade oferecem atividades informativas, de bem-estar e de cuidados pessoais na Praça Dr. Benedito Meirelles, conhecida como Praça São Benedito.

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A programação contará com palestras médicas, ginástica, aulão de dança, massagem, fisioterapia e apresentações culturais. Também serão oferecidos serviços de corte de cabelo, design de sobrancelha, tranças e manicure, além de café solidário, distribuição de sorvetes e brindes.

As interessadas devem comparecer à praça entre 8h e 16h. Não há necessidade de inscrição prévia.

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