Um homem foi preso em uma adega de São José dos Campos após roubar um pedestre na avenida Dusmenil Santos Fernandes. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (24), por volta das 23h30.
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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 para intervir em uma situação de roubo de aparelho celular, com a informação de que o suspeito estaria armado com uma faca. Além do celular, o homem havia levado pertences pessoais da vítima.
O autor foi localizado na adega e, durante a abordagem, a equipe encontrou com ele o celular, a faca e os demais pertences roubados.
Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.