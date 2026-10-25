25 de outubro de 2026
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ROUBO

Ladrão de celular é preso em adega de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em uma adega de São José dos Campos após roubar um pedestre na avenida Dusmenil Santos Fernandes. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (24), por volta das 23h30.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 para intervir em uma situação de roubo de aparelho celular, com a informação de que o suspeito estaria armado com uma faca. Além do celular, o homem havia levado pertences pessoais da vítima.

O autor foi localizado na adega e, durante a abordagem, a equipe encontrou com ele o celular, a faca e os demais pertences roubados.

Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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