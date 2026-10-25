Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de casa na madrugada desse sábado (24), na região central de Potim, no Vale do Paraíba. Gabriel Lopes de Oliveira foi atingido por disparos após dois criminosos encapuzados invadirem a residência e ordenarem que a companheira dele e os quatro filhos deixassem o quarto.
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O crime ocorreu por volta das 5h14, na rua Manoel Francisco de Castro. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava no cômodo com o marido e as crianças quando os invasores entraram no imóvel.
De acordo com o relato da companheira à polícia, os homens mandaram que ela e os filhos saíssem do quarto. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte caso não deixasse o local. Depois que a família saiu, os criminosos atiraram contra Gabriel.
Vítima morta no quarto
Gabriel foi encontrado morto em um dos quartos da residência. O registro policial aponta cinco ferimentos que aparentavam ter sido provocados por disparos de arma de fogo. Durante a perícia, três projéteis foram localizados no imóvel.
A testemunha descreveu os suspeitos como homens encapuzados, aparentemente usando toucas do tipo ninja. Ela não soube informar se os criminosos utilizaram algum veículo para chegar à casa ou fugir após o assassinato.
A Polícia Militar foi a primeira equipe a atender à ocorrência e preservou o local para os trabalhos periciais. A Polícia Civil chegou à residência por volta das 7h50, e a perícia iniciou os exames cerca de dez minutos depois.
Durante as diligências, os investigadores tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades do imóvel. As gravações serão analisadas para ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.
A investigação também prevê exames periciais, exame necroscópico e a coleta de depoimentos. Até a emissão do boletim de ocorrência, às 11h29 de sábado, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
Motivação do crime é desconhecida
O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. O boletim de ocorrência não informa a motivação do assassinato nem apresenta elementos que permitam apontar quem cometeu o crime.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da morte de Gabriel.