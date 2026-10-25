Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de casa na madrugada desse sábado (24), na região central de Potim, no Vale do Paraíba. Gabriel Lopes de Oliveira foi atingido por disparos após dois criminosos encapuzados invadirem a residência e ordenarem que a companheira dele e os quatro filhos deixassem o quarto.

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O crime ocorreu por volta das 5h14, na rua Manoel Francisco de Castro. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava no cômodo com o marido e as crianças quando os invasores entraram no imóvel.