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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido agride esposa com soco no rosto e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por violência doméstica na rua Pedro Pinto de Cunha Filho, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (25). A polícia foi acionada e, no local, ouviu relatos da vítima de que havia sido agredida pelo marido com um soco no rosto.

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O agressor ainda estava no imóvel e foi preso por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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