O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais, no Sesi, localizado no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos.
Acompanhado do prefeito Anderson Farias (PSD), Felicio conversou com jornalistas e demonstrou otimismo com a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Reeleito vice-governador no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Felicio retornou ao mesmo local de votação e permaneceu por alguns minutos para atender a imprensa.
Durante a entrevista, o vice-governador afirmou acreditar que Flávio Bolsonaro conseguirá uma vantagem superior à indicada pelas pesquisas eleitorais.
"A minha expectativa é mais otimista até do que as pesquisas apontam. Eu acredito por volta de 4,5 a 5,5 pontos de diferença", declarou.
Em tom descontraído, Felicio chegou a apresentar uma projeção própria para o resultado da eleição, atribuindo 52,5% dos votos ao candidato do PL e 47,5% ao adversário.
"Se eu for falar do Instituto Felicio aqui, 47,5 a 52,5 para o Flávio Bolsonaro. Isso vai consolidar a vitória dele", afirmou, deixando claro que se tratava de uma estimativa pessoal, e não de um levantamento eleitoral.
Felicio também destacou a importância política que, em sua avaliação, uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro teria para o governo paulista. Segundo ele, o alinhamento entre os governos federal e estadual poderia favorecer São Paulo.
"Nós, no Estado de São Paulo, vamos ter uma grande vantagem, porque nós vamos ter o governo federal alinhado ao governo estadual", disse.
Questionado sobre onde pretende acompanhar a apuração dos votos, o vice-governador afirmou que ficará em casa, ao lado de amigos, mas manterá contato com o governador Tarcísio de Freitas e integrantes da equipe de campanha de Flávio Bolsonaro.
"Eu vou acompanhar em casa, com alguns amigos, esse resultado. E, claro, conversando com o nosso governador Tarcísio, com a equipe lá do Flávio, que eu tenho contato, e torcendo juntos", afirmou.
Felicio também disse acreditar que o resultado da eleição será conhecido rapidamente, graças à agilidade do sistema brasileiro de apuração. Ele demonstrou expectativa de que, entre 18h e 19h, já seja possível conhecer o desfecho da disputa.
Reeleição no primeiro turno
Felicio Ramuth garantiu mais quatro anos como vice-governador de São Paulo após a vitória de Tarcísio de Freitas no primeiro turno das eleições de 2026. A chapa recebeu 14.491.874 votos, equivalentes a 62,65% dos votos válidos, segundo dados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ￼
Ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio mantém sua ligação política com o município, onde comandou a administração municipal antes de assumir a vice-governadoria paulista, em janeiro de 2023.
Neste domingo, os brasileiros voltam às urnas para decidir a Presidência da República entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apuração terá início após o encerramento da votação, às 17h, pelo horário de Brasília.