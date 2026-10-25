O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais, no Sesi, localizado no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos.

Acompanhado do prefeito Anderson Farias (PSD), Felicio conversou com jornalistas e demonstrou otimismo com a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Reeleito vice-governador no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Felicio retornou ao mesmo local de votação e permaneceu por alguns minutos para atender a imprensa.