O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais, na Escola Natural Vivência, na região oeste da cidade.

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Após votar, ele demonstrou otimismo com a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou acreditar que o resultado em São José ampliará a diferença de votos em favor do candidato.