O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais, na Escola Natural Vivência, na região oeste da cidade.
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Após votar, ele demonstrou otimismo com a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou acreditar que o resultado em São José ampliará a diferença de votos em favor do candidato.
Diferentemente do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando enfrentou cerca de uma hora e meia de fila, Anderson encontrou pouca movimentação neste domingo e concluiu a votação rapidamente.
Em conversa com jornalistas, o prefeito disse acreditar que Flávio será eleito presidente da República.
Segundo ele, a expectativa é de que o resultado seja mais amplo do que indicam as pesquisas eleitorais, que, conforme mencionou, apontam uma diferença pequena entre os candidatos.
“É o caminho que eu vejo melhor para o país, para o estado de São Paulo e para São José dos Campos”, afirmou Anderson ao explicar seu apoio ao candidato do PL.
Alinhamento com o governo estadual
Questionado sobre a relação entre a Prefeitura de São José dos Campos, o governo de São Paulo e uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro na Presidência, Anderson afirmou que espera um alinhamento político e administrativo.
O prefeito citou propostas relacionadas à abertura econômica, ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de empregos como pontos de convergência entre as administrações.
“Um governo que tem uma política pública de apoio ao empreendedorismo, de apoio à geração de emprego, para a gente retomar esse crescimento”, disse.
Anderson também afirmou que essas diretrizes estão alinhadas às políticas implementadas pela Prefeitura de São José dos Campos e pelo governo estadual, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Diferença de votos
O prefeito ainda declarou acreditar que São José dos Campos voltará a registrar uma das maiores diferenças de votação em favor de Flávio Bolsonaro. Segundo Anderson, a cidade já apresentou esse desempenho no primeiro turno e poderá ampliar a vantagem neste domingo.
Ele atribuiu a expectativa ao engajamento das lideranças políticas e ao trabalho conjunto realizado durante a campanha do segundo turno.
“No primeiro turno, o Tarcísio tinha a sua própria candidatura, juntamente com os seus deputados, e o Flávio também. Imagina agora esse time totalmente focado”, afirmou.
Anderson disse que, nos últimos dias de campanha, as lideranças concentraram esforços na candidatura presidencial do PL. Para o prefeito, essa mobilização poderá se refletir no resultado das urnas em São José dos Campos.