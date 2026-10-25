Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) puxando um homem negro acorrentado durante um ato político na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesse sábado (24). O homem aparece com adesivos e inscrições relacionados ao PT (Partido dos Trabalhadores).
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As imagens foram registradas pelo jornalista francês Raphaël Bernard. No vídeo, o homem acorrentado segura um tridente enquanto é conduzido pelo manifestante, que grita ofensas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Até o momento, as informações divulgadas sobre o episódio não esclarecem a identidade do homem acorrentado nem as circunstâncias que levaram à encenação. Também não há informações sobre eventuais providências das autoridades em relação ao caso.
Ato de campanha
O episódio ocorreu durante o evento “Bloco do 22”, realizado na praia da Barra da Tijuca e organizado em apoio a Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República. A mobilização reuniu milhares de apoiadores e marcou o encerramento da campanha do senador.
Flávio participou do ato ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de aliados políticos. O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), também esteve presente.
Entre as lideranças que acompanharam a mobilização estavam o senador Carlos Jordy (PL-RJ), o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
O vídeo do homem acorrentado ganhou repercussão nas redes sociais em meio às mobilizações políticas que antecedem o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
* Com informações do portal Metrópoles