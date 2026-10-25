Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) puxando um homem negro acorrentado durante um ato político na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesse sábado (24). O homem aparece com adesivos e inscrições relacionados ao PT (Partido dos Trabalhadores).

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As imagens foram registradas pelo jornalista francês Raphaël Bernard. No vídeo, o homem acorrentado segura um tridente enquanto é conduzido pelo manifestante, que grita ofensas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).