Um carro com adesivos do PT atropelou duas crianças durante uma carreata política de apoio a Flávio Bolsonaro, nesse sábado (24), em Ilhabela, no Litoral Norte.

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O motorista, de 56 anos, afirmou à Polícia Civil que confundiu os pedais do freio e do acelerador. Após o acidente, ele foi detido por manifestantes e agredido no local.