O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (26), 661 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação, atendendo candidatos com diferentes níveis de escolaridade e com ou sem experiência profissional.
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O destaque é a área de telemarketing, que concentra o maior volume de vagas: são 200 oportunidades no total, 50 delas exclusivas para pessoas com deficiência na função de operador de teleatendimento ativo.
acessíveis Há outras dezenas de oportunidades para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto, abrangendo funções operacionais e de serviços gerais.
Entre os destaques para este perfil estão cargos como ajudante de obras (15 vagas), atendente de lanchonete (com opções que exigem ensino fundamental incompleto), alimentador de linha de produção, motorista de caminhão, pedreiro, cozinheiro geral, garçom e auxiliar de limpeza.
A oferta geral também contempla vagas para montador instalador de acessórios (50), atendente de lanchonete (42), auxiliar de limpeza (36), instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas (30), motorista operador de betoneira (12), vendedor interno, entre outras funções.
Interessados devem comparecer com documentos pessoais à sede do PAT, na praça Afonso Pena, nº 175, na região central de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.