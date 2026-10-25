O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (26), 661 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação, atendendo candidatos com diferentes níveis de escolaridade e com ou sem experiência profissional.

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O destaque é a área de telemarketing, que concentra o maior volume de vagas: são 200 oportunidades no total, 50 delas exclusivas para pessoas com deficiência na função de operador de teleatendimento ativo.