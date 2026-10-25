O risco de deslizamentos de terra aumentou no Vale do Paraíba neste domingo (25), segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).
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O órgão elevou de moderado para alto o nível de risco geológico na região e também indicou risco alto de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de córregos. A Defesa Civil estadual mantém alertas de chuva para cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
A atualização foi divulgada durante a madrugada, às 4h16. O cenário está associado à previsão de chuva intensa e persistente, que pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de deslizamentos em encostas vulneráveis.
Os alertas exigem atenção principalmente de moradores de áreas sujeitas a alagamentos, locais com histórico de deslizamentos e trechos de rodovias em regiões de serra, onde há possibilidade de queda de barreiras.
Chuva chega a 70 mm
Dados dos pluviômetros automáticos do Cemaden mostram volumes expressivos de chuva nas 24 horas anteriores ao levantamento. São Luiz do Paraitinga registrou 70 milímetros, enquanto a estação de Barra Velha, em Ilhabela, acumulou 61 milímetros.
Natividade da Serra e o bairro Altos de Santana, em São José dos Campos, registraram 55 milímetros cada. Paraibuna e Barequeçaba, em São Sebastião, tiveram 54 milímetros. Em Tremembé e Pindamonhangaba, o acumulado chegou a 47 milímetros.
Taubaté registrou 43 milímetros, enquanto Caçapava teve 42 milímetros no período.
Deslizamentos e alagamentos
Além do aumento do risco geológico, o boletim do Cemaden aponta possibilidade de ocorrências hidrológicas, como alagamentos, enxurradas e extravasamentos de córregos.
A classificação de risco alto indica condições favoráveis à ocorrência de desastres em áreas vulneráveis, mas não significa que os problemas atingirão todos os municípios ou bairros da região.
A situação depende de fatores como o volume e a duração da chuva, as condições de drenagem e a estabilidade do solo. Encostas, taludes e locais que já apresentam sinais de instabilidade exigem atenção especial.
Alertas extremos
Na consulta realizada às 4h15, o painel da Defesa Civil do Estado de São Paulo indicava alertas extremos para Ubatuba, São Luiz do Paraitinga, Ilhabela e São Sebastião.
Os avisos para Ubatuba e São Luiz do Paraitinga tinham validade das 3h às 7h deste domingo. Para Ilhabela e São Sebastião, a vigência estava prevista entre 1h e 5h.
Também havia alertas graves para São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Caraguatatuba, Paraibuna e Santa Branca. Taubaté e Pindamonhangaba apareciam com alertas de gravidade moderada.
Os avisos mencionavam chuva forte, raios e ventos. Nos alertas extremos, também havia indicação de possibilidade de granizo. Os horários informados correspondem ao painel consultado durante a madrugada e podem sofrer alterações conforme a atualização dos órgãos responsáveis.
Orientação da Defesa Civil
A recomendação é que moradores de áreas de risco acompanhem os comunicados oficiais e sigam as orientações da Defesa Civil. Diante de sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, estalos ou movimentação de terra, é importante deixar o local e buscar ajuda das autoridades.
Motoristas que pretendem circular por rodovias em regiões de serra devem verificar as condições do trajeto antes de sair e redobrar a atenção para possíveis quedas de barreiras, alagamentos e interdições.
O cenário também reforça a necessidade de acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia. Tanto o Cemaden quanto a Defesa Civil podem alterar os níveis de alerta conforme a evolução das chuvas.
A orientação é consultar os canais oficiais para verificar as condições específicas de cada município e evitar áreas sujeitas a inundações ou deslizamentos durante os períodos de chuva intensa.