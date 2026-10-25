O risco de deslizamentos de terra aumentou no Vale do Paraíba neste domingo (25), segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

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O órgão elevou de moderado para alto o nível de risco geológico na região e também indicou risco alto de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de córregos. A Defesa Civil estadual mantém alertas de chuva para cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.