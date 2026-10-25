Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.

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Os números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.